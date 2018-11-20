Safranbolu Acil Destek Programı (SADEP) Projesi kapsamında değerlendirme toplantısı yaptı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer başkanlığında yapılan toplantıda, evleri ziyaret edilen vatandaşların talepleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Ürkmezer, program dahilinde hane ziyaretlerine devam edildiğini söyledi.

Vatandaşların bire bir ulaşabilecekleri yollar üretmeye çalıştıklarını ifade eden Ürkmezer şunları söyledi:

"SADEP bunlardan bir tanesi. Geçen süre zarfında görüyoruz ki, projemiz hedefine ulaşmıştır. Bu ziyaretler neticesinde 7 bin 960 vatandaşa ulaşıldı, bilgileri ve talepleri alındı. Alınana talepler kaymakamlık ya da belediye tarafından gerçekleştirilebilecek ise derhal programa alınmakta. Bununla birlikte, ilerlemiş yaşı nedeniyle ya da engelli olduğu için kendi işlerini göremeyen vatandaşlarımıza da evlerinde temizlik hizmeti vermekteyiz. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı evleri tespit ederek bizlerden herhangi bir talepleri olup olmadığını da arkadaşlarımız yalnızca o gün için değil, belirli periyotlarda soruyorlar."