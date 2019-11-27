Safranbol'da 4006 TÜBİTAK Fuarı

27.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:45

Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.



Fuarın açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kurum amirleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Açılışta konuşan Milli Eğitim Müdürü Gümüş, dünyada değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığını söyledi.



Değişim ve dönüşümde bilgiyi ekonomiye çevirmenin ülkenin, kalkınmışlığıyla eşdeğer anlama geldiğini ifade eden Gümüş, "Türkiye olarak artık tüketen bir ülke değil, üreten bir ülkeyiz. Üreten bir ülke olmanın da dinamikleri genç yaşta yeni icatların ortaya konulması, inovatif düşüncenin hayata geçirilmesiyle mümkün olmakta" diye konuştu.



Buradaki projelerin inovasyonun ilk başlangıcı olacağını aktaran Gümüş, şunları kaydetti:



"Gençlerimizin fikirlerinin daha farklı yöntem ve tekniklerle ete kemiğe büründürülerek ülkemiz adına ekonomik kazanımlar oluşturacak, bu ekonomik değer de ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak. Bu tür projelerin yaygınlaşması adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okullarımızda öğrencilerimizin fikirlerini ortaya çıkaracak bu projeleri destekliyoruz. Daha yeni ve güncel projelerin ortaya çıkması için de sürekli fikirler üretiyoruz."



Konuşmanın ardından projenin açılış yapılıp, projeler hakkında bilgi alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA