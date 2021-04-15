Safran Köyü'ne çeşme yapılacak

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova merkeze bağlı Safran Köyü'ne çeşme yapacaklarını duyurdu.

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova merkeze bağlı Safran Köyü'ne çeşme yapacaklarını duyurdu.

Köy ve mahalle çeşmelerinin çok eski bir gelenek olduğunu belirten Hasan Soygüzel, bu geleneği İl Genel Meclisi olarak devam ettirmek istediklerini söyledi. Safran Köyü'nde bulunan Paşaköy suyunu herkese tattırmak istediklerini ifade eden Soygüzel, "Bizim medeniyetimizde köy ve mahalle çeşmeleri yapmak çok eski bir gelenektir. İl Genel Meclisi kararı ile Yalova Merkez Safran Köyü'müzde bulunan meşhur Paşaköy Suyu için güzel bir çeşme yapıyoruz. Paşaköy suyumuzu içmeyen varsa mutlaka denesin" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı