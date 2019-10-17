Safran hasadına Uzak Doğu ilgisi

17.10.2019 11:48

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde satılan safran bitkisinin kilosu 30 bin liradan satılırken, özellikle Uzak Doğu 'dan gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Çinli turistler hasadına katıldıkları safranın ülkelerinde 2 katı fiyatına satıldığını belirtti.

Safranbolu'da, safran üretimi yapan 20 üretici bu yıl da tarlalarına ekim yaptı. 35 dönüm alanda 20 kilogram safran hedeflenirken ağustos ve eylül aylarında ekimi yapılan bitkinin hasadı 20 Kasım'a kadar devam edecek. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor. Yukarı Çiftlik Köyü'nde, 10 yıldır safran yetiştiriciliği yapan ve geçen ağustos ayında, 20 dönüm tarlasına ekimini yaptığı safranı toplamaya başlayan İsmail Yılmaz'ın tarlasına gelen yerli ve yabancı turistler safran hasadını kendileri yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kiraladıkları özel araçlarla tarlaya gelen Çinli turistler de safran topladı. Safranı öpüp, koklayan turistlerin oldukça mutlu oldukları görüldü. Topladıkları safranları ise hassas terazide tartıp kavanozlara koydurup satın aldı. Çinli Joanne, "Safranı biliyorum. Sağlık için çok önemli. Fiyatı çok iyi. Ülkemizde 2 katı fiyatına satılıyor" dedi.Endenozyalı Sari Supriatni ise "Ülkemizde en popüler baharat. En çok ilaç ve kozmetik için tercih ediliyor. Gramı 125 TL'den satılıyor." diye konuştu.Safran üreticisi İsmail Yılmaz ise, "Hasat yapmaya meraklı çok misafirlerimiz var. Öğretiyoruz ve toplayarak bize yardımcı oluyorlar. Uzakdoğu'da safran çok pahalı. Kozmetiği seviyorlar. Safranla ilgili bütün ürünlerden satın alıyorlar. Çinli turistler özel araç kiralayıp geldiler. Hazırlıksız yakalandık. Hızlıca tartıp ürünlerini teslim ettik." dedi.

Yılmaz, Çinlilerden sonra en çok yabancı ziyaretçilerinin ülkelerini Kore, Tayvan, Japonya, Dubai ve Arap ülkeleri olarak sıraladı.

Kaynak: DHA

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