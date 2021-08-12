SAFRAN DERESİ PIRIL PIRIL OLDU

SAFRAN DERESİ PIRIL PIRIL OLDUYalova Belediyesi, rutin olarak sürdürdüğü dere temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

SAFRAN DERESİ PIRIL PIRIL OLDU

Yalova Belediyesi, rutin olarak sürdürdüğü dere temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, dere zemininde toplanan ot, çakıl ve çöpleri iş makineleriyle temizliyor. Koku ve kötü görüntünün oluşmaması adına çalışmalarını yürüten ekipler, derelerin tamamında kapsamlı temizlik yapıldığını bildirdi. Safran deresiyle başlayan çalışmaların, şehir içindeki derelerde de program dahilinde yapılacağı belirtildi. Rutin olarak yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı ekipler tarafından bildirildi.

Kaynak: Habermetre