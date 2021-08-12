SAFRAN DERESİ PIRIL PIRIL OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAFRAN DERESİ PIRIL PIRIL OLDU

SAFRAN DERESİ PIRIL PIRIL OLDU
Habermetre - Haberler | Toplum

SAFRAN DERESİ PIRIL PIRIL OLDUYalova Belediyesi, rutin olarak sürdürdüğü dere temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

SAFRAN DERESİ PIRIL PIRIL OLDU

Yalova Belediyesi, rutin olarak sürdürdüğü dere temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, dere zemininde toplanan ot, çakıl ve çöpleri iş makineleriyle temizliyor. Koku ve kötü görüntünün oluşmaması adına çalışmalarını yürüten ekipler, derelerin tamamında kapsamlı temizlik yapıldığını bildirdi. Safran deresiyle başlayan çalışmaların, şehir içindeki derelerde de program dahilinde yapılacağı belirtildi. Rutin olarak yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı ekipler tarafından bildirildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Yusuf Güney Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Muslera Mesut Özil Hakan Reçber Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SAFRAN DERESİ PIRIL PIRIL OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 17:32:42. #1.15#

title