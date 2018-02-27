Safra Kesesinden Rahatsızlanan Yavuz Bingöl, Hastaneye Kaldırıldı

Safra kesesinden rahatsızlanan türkücü Yavuz Bingöl, Şişli Etfal Hastanesine kaldırıldı.

"TABURCU OLMADIM HENÜZ"

Bugün acil kapısından çıkarken görüntülenen Bingöl, "Taburcu olmadım henüz, doktor bir şeyler yememe izin verdi. Bir şeyler yeyip tekrar geri geleceğim" ifadelerini kullandı.

"SAFRA KESEMİN İLTİHAPLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Gazetecilere sağlık durumu hakkında bilgi veren Bingöl " Dün gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak Şişli Etfal'e geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı" dedi.