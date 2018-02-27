Safra Kesesinden Rahatsızlanan Yavuz Bingöl, Hastaneye Kaldırıldı
Bugün acil kapısından çıkarken görüntülenen türkücü Yavuz Bingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı" dedi.
Safra kesesinden rahatsızlanan türkücü Yavuz Bingöl, Şişli Etfal Hastanesine kaldırıldı.
"TABURCU OLMADIM HENÜZ"
Bugün acil kapısından çıkarken görüntülenen Bingöl, "Taburcu olmadım henüz, doktor bir şeyler yememe izin verdi. Bir şeyler yeyip tekrar geri geleceğim" ifadelerini kullandı.
"SAFRA KESEMİN İLTİHAPLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI"
Gazetecilere sağlık durumu hakkında bilgi veren Bingöl " Dün gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak Şişli Etfal'e geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı" dedi.
YORUMLAR (27)
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Geçmiş olsun,,,Ağrı nerde can orda diyorumCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kula kulluk edene yazıklar olsun. Yavaş yavaş belanızı buluyorsunuz işte...Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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FAZLA YAG YAKMAKTAN KAYNAKLIDIR OKUSUNLAR SANA GECER BİNGÖL .hahahahahahahahaCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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fazla Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınffazla yağ yakmaktan birikme olmuştur.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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yağ birikimi olmuştur, fazla yağ yakmaCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır