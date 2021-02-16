Safra kesesi taşları sarılığa da neden olabiliyor

Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Saber Sazdar, "Safra taşlarının varlığı iki şekilde vücutta komplikasyona neden olur.

Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Saber Sazdar, "Safra taşlarının varlığı iki şekilde vücutta komplikasyona neden olur. Birincisi, genellikle taşlar küçüktür ve koledok dediğimiz safranın duodenuma akmasını sağlayan yolun taşlar tarafından tıkanmasına ve hastada sarılığa neden olur. İkincisi, safra bir asittir ve duodenum belli bir asit derecesine kadar tolere eder ancak taşların varlığı asit PH'sini düşürür ve asidin duodenumdaki mukozayı tahrip eder." ifadelerini kullandı.

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sazdar, safra kesesinin safra üretmediğini, safranın kesede biriktiğini ve ağır yemekler dahil, yemek yedikten sonra kasılarak safra pompaladığını, sindirimde etkili olduğunu aktardı.

Sazdar, safra taşlarının varlığının iki şekilde vücutta komplikasyona neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi, genellikle taşlar küçüktür ve koledok dediğimiz safranın duodenuma akmasını sağlayan yolun taşlar tarafından tıkanmasına ve hastada sarılığa neden olur. İkincisi, safra bir asittir ve duodenum belli bir asit derecesine kadar tolere eder ancak taşların varlığı asit PH'sini düşürür ve asidin duodenumdaki mukozayı tahrip eder. Taşların varlığı devamlı bağırsak gazlarının oluşmasına sebep olur. Bundan dolayı tedavisi ameliyattır. Genellikle laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyat şeklinde yapılmaktadır."

"Semptomsuz da görülebilir"

Bazen kum şeklinde küçük parçacıklar bazen de daha büyük boyutlu çakıl taşları şeklinde olan safra kesesi taşlarının, çoğu zaman herhangi bir semptoma neden olmadığını vurgulayan Sazdar, ultrason gibi yöntemlerle tesadüfen fark edilen asemptomatik taşların, vakaların yaklaşık yarısında hastaların hayatını etkilediğini bildirdi.

Sazdar, "Taşların safra kanalına düştüğü, safra kesesi yollarını tıkadığı ve safranın çıkışını kestiği durumlarda ise bazı safra kesesi taşı belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bunları, karnın orta üst bölümünden başlayarak sağ sırt ve omuza doğru ilerleyen ağrı, mide bulantısı ve kusma, yemek sonrasında kürek kemiğinde ağrı, hazımsızlık, karında şişlik olarak ifade edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu