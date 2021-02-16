Safra kesesi taşları sarılığa da neden olabiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Safra kesesi taşları sarılığa da neden olabiliyor

16.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:34
Safra kesesi taşları sarılığa da neden olabiliyor

Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Saber Sazdar, "Safra taşlarının varlığı iki şekilde vücutta komplikasyona neden olur.

Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Saber Sazdar, "Safra taşlarının varlığı iki şekilde vücutta komplikasyona neden olur. Birincisi, genellikle taşlar küçüktür ve koledok dediğimiz safranın duodenuma akmasını sağlayan yolun taşlar tarafından tıkanmasına ve hastada sarılığa neden olur. İkincisi, safra bir asittir ve duodenum belli bir asit derecesine kadar tolere eder ancak taşların varlığı asit PH'sini düşürür ve asidin duodenumdaki mukozayı tahrip eder." ifadelerini kullandı.

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sazdar, safra kesesinin safra üretmediğini, safranın kesede biriktiğini ve ağır yemekler dahil, yemek yedikten sonra kasılarak safra pompaladığını, sindirimde etkili olduğunu aktardı.

Sazdar, safra taşlarının varlığının iki şekilde vücutta komplikasyona neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi, genellikle taşlar küçüktür ve koledok dediğimiz safranın duodenuma akmasını sağlayan yolun taşlar tarafından tıkanmasına ve hastada sarılığa neden olur. İkincisi, safra bir asittir ve duodenum belli bir asit derecesine kadar tolere eder ancak taşların varlığı asit PH'sini düşürür ve asidin duodenumdaki mukozayı tahrip eder. Taşların varlığı devamlı bağırsak gazlarının oluşmasına sebep olur. Bundan dolayı tedavisi ameliyattır. Genellikle laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyat şeklinde yapılmaktadır."

"Semptomsuz da görülebilir"

Bazen kum şeklinde küçük parçacıklar bazen de daha büyük boyutlu çakıl taşları şeklinde olan safra kesesi taşlarının, çoğu zaman herhangi bir semptoma neden olmadığını vurgulayan Sazdar, ultrason gibi yöntemlerle tesadüfen fark edilen asemptomatik taşların, vakaların yaklaşık yarısında hastaların hayatını etkilediğini bildirdi.

Sazdar, "Taşların safra kanalına düştüğü, safra kesesi yollarını tıkadığı ve safranın çıkışını kestiği durumlarda ise bazı safra kesesi taşı belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bunları, karnın orta üst bölümünden başlayarak sağ sırt ve omuza doğru ilerleyen ağrı, mide bulantısı ve kusma, yemek sonrasında kürek kemiğinde ağrı, hazımsızlık, karında şişlik olarak ifade edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Merve Dizdar Emina Jahovic Mustafa Sandal Hüner Coşkuner
Spor Ersun Yanal Deniz Türüç Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Safra kesesi taşları sarılığa da neden olabiliyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:18:40. #1.14#
title