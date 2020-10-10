Safkan elit Arap koşu tayı satış ihalesi yapılacak
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Safkan elit Arap koşu tayı satış ihalesi yapılacak

10.10.2020 08:27 | Son Güncelleme: 10.10.2020 08:30
Safkan elit Arap koşu tayı satış ihalesi yapılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden 16 baş safkan elit Arap koşu tayı satışa sunulacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden 16 baş safkan elit Arap koşu tayı satışa sunulacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, ihale, açık arttırma usulüyle 27 Ekim 2020 saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

Söz konusu taylar için geçici teminat tay başına 15 bin lira olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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