Safkan Arap taylarının satışından 8,5 milyon lira gelir elde edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Safkan Arap taylarının satışından 8,5 milyon lira gelir elde edildi

Safkan Arap taylarının satışından 8,5 milyon lira gelir elde edildi
Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Ekonomi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 68 safkan Arap tayından 8 milyon 542 bin lira gelir elde edildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 68 safkan Arap tayından 8 milyon 542 bin lira gelir elde edildi.

Açık artırma usulüyle yapılan ihalede, 74 safkan Arap tayı satışa sunuldu. Bu taylardan 68'i, 20 bin ila 400 bin liradan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, Nihat Coşkun tarafından 400 bin liraya alınan "Uludoruk" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.

Bu tayı Murat Yıldız ve MBT Gemi İşletmeleri Limited Şirketi'nin 370'er bin liraya satın aldığı "Tanışık" isimli 2 yaşındaki erkek tay ile "Toprak Tutkusu" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı izledi.

Ayrıca 330 bin liraya Arif Çelik'in aldığı "Kuruşbeyi" adlı 2 yaşındaki erkek tay da en çok fiyat verilen taylardan oldu.

İşletmenin, bu 68 tayın satışından 8 milyon 541 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Safkan Arap taylarının satışından 8,5 milyon lira gelir elde edildi
Safkan Arap taylarının satışından 8,5 milyon lira gelir elde edildi
Safkan Arap taylarının satışından 8,5 milyon lira gelir elde edildi
Safkan Arap taylarının satışından 8,5 milyon lira gelir elde edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

Kuyumcular altındaki düşüşü 'fırsat' olarak değerlendiriyor
Kuyumcular altındaki düşüşü "fırsat" olarak değerlendiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Ziya Selçuk Bülent Tüfenkci Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Merve Çoban Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Safkan Arap taylarının satışından 8,5 milyon lira gelir elde edildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 20:06:46. #1.14#

title