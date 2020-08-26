HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Safkan Arap taylarının satışından 6,6 milyon lira gelir elde edildi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 60 Arap tayından 56'sı ihaleyle satılarak, 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildi.

Safkan Arap taylarının satışından 6,6 milyon lira gelir elde edildi
26.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:10

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 60 Arap tayından 56'sı ihaleyle satılarak, 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildi.

Anadolu Tarım İşletmesine ait 60 Arap tayı, Bursa'daki Karacabey Harası'nda ihalede satışa sunuldu.

Tayların 56'sının satıldığı ihalede en yüksek fiyat, 390 bin lirayla "Borantay" isimli taya verildi. "Erciyes Fırtınası" isimli tay 350 bin, "Plevne" adlı tay ise 340 liradan alıcı buldu. En düşüğü 15 bin liradan satın alınan taylardan 4'ü ise satılamadı.

TİGEM'in, Arap taylarının satışından 6 milyon 636 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Öte yandan, Anadolu Tarım İşletmesinin 2020 yılında düzenleyeceği ilk elit koşu tayı satışı da 29 Eylül Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Yaşam
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi 3. Sayfa
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cüneyt Arkın Demet Akalın Kenan Doğulu Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Eddie Newton Lionel Messi Ronald Koeman Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Karar Gaziantep Barcelona
Şu an buradasınız: Safkan Arap taylarının satışından 6,6 milyon lira gelir elde edildi - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 14:09:58. #1.15#
title