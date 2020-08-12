Safkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 82 Arap tayından 46'sı ihaleyle satılarak 3 milyon 101 bin lira kazanç sağlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 82 Arap tayından 46'sı ihaleyle satılarak 3 milyon 101 bin lira kazanç sağlandı.

Sultansuyu Tarım İşletmesine ait 82 Arap tayı, Bursa'nın Karacabey Harası'nda düzenlenen ihalede satışa sunuldu.

Tayların 46'sının satıldığı ihalede en yüksek fiyat 220 bin lirayla "Serhat Fırtınası" isimli taya verildi. En düşük 15 bin liradan alıcı bulan taylardan 36'sı satılamadı.

TİGEM'in, tayların satışından 3 milyon 101 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Öte yandan, ihale sırasında "Alevkıran" isimli tay, bir anda şaha kalkarak podyumda kendisini gezdiren bakıcısını tepti.

Karacabey Devlet Hastanesine götürülen bakıcının kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA