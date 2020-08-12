HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Safkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 82 Arap tayından 46'sı ihaleyle satılarak 3 milyon 101 bin lira kazanç sağlandı.

12.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:36

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 82 Arap tayından 46'sı ihaleyle satılarak 3 milyon 101 bin lira kazanç sağlandı.

Sultansuyu Tarım İşletmesine ait 82 Arap tayı, Bursa'nın Karacabey Harası'nda düzenlenen ihalede satışa sunuldu.

Tayların 46'sının satıldığı ihalede en yüksek fiyat 220 bin lirayla "Serhat Fırtınası" isimli taya verildi. En düşük 15 bin liradan alıcı bulan taylardan 36'sı satılamadı.

TİGEM'in, tayların satışından 3 milyon 101 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Öte yandan, ihale sırasında "Alevkıran" isimli tay, bir anda şaha kalkarak podyumda kendisini gezdiren bakıcısını tepti.

Karacabey Devlet Hastanesine götürülen bakıcının kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.

Safkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı Spor
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Magazin
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı 3. Sayfa
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Spor
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim Ekonomi
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında kavga çıkınca kahvehane savaş meydanına döndü 3. Sayfa
Aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında kavga çıkınca kahvehane savaş meydanına döndü
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Yaklaşık 7 aydır haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor
Yaklaşık 7 aydır haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı
Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Yalın Cenk Eren Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Pkk Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Safkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildi - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 16:48:47. #1.15#
title