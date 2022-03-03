'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü (25) 2'nci kattan attığı iddiasıyla 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis istemi ile yargılanan Aytaç Süleyman Daşbacak (33) hakkında savcı mütalaasında, düşme sonucu gerçekleştiğini belirttiği olay sonrası sanığın yaralıya yardım etmeye çalışmasının tanık beyanlarıyla doğrulandığını kaydederek, 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl hapsini talep etti.

Olay, geçen yıl 22 Mayıs'ta Muratpaşa ilçesi, Konuksever Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Hemşire Safiye Nur Gürbüz, saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbacak'ın yaşadığı eve geldi. Burada Gürbüz ve Daşbacak tartışmaya başladı. Kavga sırasında Safiye Nur Gürbüz, apartman girişinde park halindeki Daşbacak'a ait otomobilin üzerine düştü. Cam tavanın kırılması ile otomobilin içine düşen Gürbüz'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sol eli ve sol bacağı kırılan Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan erkek arkadaşı Daşbacak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Sanık avukatlarının talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Mart'a erteledi.