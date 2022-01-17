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Safiye ve Naci evlilik yolunda…

Safiye ve Naci evlilik yolunda…
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TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı" 18 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

"Masumlar Apartmanı" 2. Sezon 54. Bölüm 18 Ocak 2022 Salı/ 20.00/ TRT 1

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler olacak:

Safiye, hayalini kurmaya bile cesaret edemediği o mutluluğa kavuşmak üzeredir. Naci, Safiye'yi babasından istemeye gelir. Herkes isteme coşkusu ve heyecanı içindeyken Safiye, Han'ın yokluğuyla baş etmekte zorlanır. Han'a ulaşamadığı için Ceylan da meraklanır ancak gelen haberin ardından endişesi öfkeye dönüşür.

Ablasının sonunda evlenecek olması Gülben'i sevindirse de sonuçları bir o kadar korkutur. Sonunda Gülben ablasına bir itirafta bulunur. Bu itiraf, Safiye'yi gerçeklerle yüzleştirir ve Naci'nin pek de hoşuna gitmeyecek bir karar alır. Nikah günü gelir çatar. Ancak Han hala ortada yoktur…

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TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı" 18 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

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