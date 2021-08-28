Safiye Soyman Faik Öztürk evli mi?
Ekranların sevilen isimlerinden olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün hayatı merak ediliyor. Bu kapsamda Safiye Soyman Faik Öztürk evli mi? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Faik Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Safiye Soyman ve Faik Öztürk evli mi? gibi soruların yanıtları tüm izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı.
Safiye Soyman Faik Öztürk evli mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor.Ekranların sevilen çiftleri arasında yer alan Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti bu akşam İbo Show'da samimi açıklamalar ile izleyici karşısına çıkacak. Peki Safiye Soyman kimdir, Faik Öztürk ile kaç yıldır evli?
SAFİYE SOYMAN VE FAİK ÖZTÜRK EVLİ Mİ?
Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraber yaşamaktadır.
SAFİYE SOYMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Safiye Soyman (d. 3 Mart 1961, Bolu), Türk şarkıcıdır.
Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.
Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.
Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.
Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.
Albümleri
2020 - Nerede Kalmıştık
2016 - Bir Yorum da Benden
2014 - İşte Benim Dünyam
2012 - Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2010 - Safiye Soyman - İlahiler
2008 – İkinci Bahar
2008 – Herkes Dinlesin
2006 - Yine Benden Dinleyin
2004 - Birde Benden Dinleyin
2002 - Hani Gittin Ya
1998 - Sevenler Gece Ağlar
1997 - Sen Gittin Mi Ben Ölürüm
1995 - Söz Veriyorum
1993 - Altın Sesler 3
1992 - Bahse Girerim
1990 - Hesabım Var
Single'ları
2020 - "Merhem"
2020 - "İlle de Sen"
2020 - "İkimiz Bir Fidanız"
2019 - "İkimiz Bir Fidanız" (feat. Faik Öztürk)
2019 - "Özüme Döndüm Ben"
2018 - "Ya Ben Anlatamadum" (feat. Faik Öztürk)
2017 - "Harmadan Gel"
2017 - "Erik Dalı"
Programlar
2008 - Hep Seni Aradım
2012 - Safiye & Faik Trende
2014 - Pişir Yedir Kazan (Jüri) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
2017 - Dünya Güzellerim