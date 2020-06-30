Safiye Soyman 12 saate iki klip birden sığdırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Safiye Soyman 12 saate iki klip birden sığdırdı

Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Safiye Soyman bir haftalık klip maratonunu çektiği son kliplerle noktaladı...

Safiye Soyman 12 saate iki klip birden sığdırdı
30.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:59

Kariyerinin otuzuncu yılını kutlamaya hazırlanan Safiye Soyman, Temmuz ortasında Azka Müzik etiketiyle tüm platformlarda yerini alacak yeni albümü için, Bodrum'da yer alan Azka Otel'i bir haftalığına kapatmıştı.

Erkan Nas yönetmenliğinde albümünde yer alacak altı şarkıyıda kliplendiren Safiye Soyman, bir haftalık klip maratonunun son gününe iki klip sığdırarak herkesi şaşırtmayı başardı.

Gün boyu devam eden çekimlerde, otelde eş zamanlı olarak kurulan iki farklı set arasında mekik dokuyan Soyman, enerjisi ile gençlere taş çıkardı. Zaman zaman yaptığı esprilerle de sete renk katan başarılı sanatçı, klipler için seçtiği kıyafetleriyle de ezber bozup cesur tercihler yaptı.

Temmuz ortasında müzikseverlerle buluşacak olan albümde; ''Gelen Vurdu Giden Vurdu'' dışında "Duydun Mu Yar", "Kanıma Dokundu", "Hadi Çal" ve "İsmi Lazım Değil"gibi şarkılar yer alırken, albümün sürpriz şarkısı ise "Şımart Beni Aşkım" olarak göze çarpıyor.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak Magazin
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı Magazin
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi Magazin
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı Magazin
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi Magazin
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı Magazin
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı
Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Buse Varol Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor İrfan Buz Burak Yılmaz Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Bursa Çocuk Milli
Şu an buradasınız: Safiye Soyman 12 saate iki klip birden sığdırdı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 10:22:00. #1.15#
title