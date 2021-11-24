Safiye Öğretmen, Başkan Ergün'ün Sürprizi ile Duygulandı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün sürpriz telefonu ile duygulu anlar yaşayan emekli öğretmen Safiye Erdoğmuş, Başkan Ergün'e, "Duygulandırdın beni, çok gururlandım. Öğretmenler Gününü hep güzel geçirirdim, ama sayende en güzel Öğretmenler Gününü kutluyorum, çok sağol" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Lise 1 Matematik Öğretmeni Safiye Erdoğmuş'a unutulmaz bir gün yaşattı. Başkan Cengiz Ergün, hazırladığı hediyeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Göksel Topçu vasıtasıyla, Safiye Öğretmen'e gönderdi. Safiye ve Aydın Erdoğmuş çiftini evinde ziyaret eden Topçu, Başkan Ergün'ün Safiye Öğretmen'e yazdığı mektubu, 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisi, fincan takımı ve çiçek takdim etti. Bu esnada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Safiye Erdoğmuş'u görüntülü arayarak, güzel bir sürprize imza attı. Başkan Ergün, Safiye Öğretmen ile görüşmesinde "Bana verdiğiniz emeklere, benim bu noktalara gelmeme vesile olanlardan biri olarak katkılarınız için çok teşekkür ediyorum" dedi. Gelen telefonla çok duygulandığını belirten Safiye Erdoğmuş, "Duygulandırdın beni, çok gururlandım. Öğretmenler Gününü hep güzel geçirirdim ama sayende en güzel Öğretmenler Gününü kutluyorum, çok sağ ol" dedi. Ziyaretin sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün mektubunu da okuyan Safiye Erdoğmuş, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Safiye Öğretmen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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