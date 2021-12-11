Safiye New York sokaklarında
TRT 1'de ekrana gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisinde Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, New Yorkbu yıl 18'ncisi düzenlenen New York Türk Film Festivali'ne katıldı. İşte detaylar...
Ezgi Mola, New Yorkbu yıl 18'ncisi düzenlenen New York Türk Film Festivali'ne (NYTFF), katıldı.
9-12 Aralık tarihleri arasında 'SVA Theatre'da gerçekleşecek etkinlikte Mola, soru-cevap yaptı. Mola, etkinlikten fırsat bulup New York sokaklarını dolaştı.
TRT 1'de ekrana gelen ' Masumlar Apartmanı' dizisinde Safiye karakterine hayat veren Mola, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.
Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenmeye hazırlanıyor.