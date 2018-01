Safitürk davası ertelendi

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk suikastına ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi

Baba Asım Safitürk, "Oğlumun cep telefonu konuşmalarının ortaya çıkarılmasını istiyorum"

MARDİN - Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği suikasta ilişkin açılan davanın görülmesi ileri bir tarihe ertelendi. Baba Asım Safitürk, şehit kaymakama ait cep telefonu konuşmalarının ortaya çıkarılmasını istedi.

Şehit Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk suikastıyla ilgili 8'i tutuklu, 15 sanığın yargılandığı davanın 6'ncı duruşması, Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Vali Mustafa Yaman, AK Parti Milletvekilleri Salih Cora ve Hüsnüye Erdoğan, İl Başkanı Nihat Eri, şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım ve ağabeyi Ali Haydar Safitürk ile ablası Zeynep Bakırkaya'nın izlediği duruşmaya tutuklu bulunan sanıklar Fikret Bağı, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Vedat Erol ve Fikret Deniz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşma, sanık ifadelerinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.

"Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan baba Asım Safitürk, hakimlerin arkalarında yazılı bulunan "Adalet mülkün temelidir" yazısına bağlı kalmalarını istediğini belirterek, "Bugün her günden daha önemli bir şekilde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Eğer birlik ve beraberlik içerisinde olsaydık, ne devlet adamlarımız katledildi, ne askerimiz ne polisimiz şehit olurdu, ne de vatandaşımız eğer suçsuzsa cezaevinde senelerce kalmazdı. Aklımızı başımıza alalım. Dışarıdakiler çalıp oynuyorlar. Biz kendi kendimizle, birbirimizle uğraşıyoruz. Benim çocuğum bu memlekete hizmet etmiyor muydu? Derik halkına hizmet etmiyor muydu? Onlara kardeşim demiyor muydu? Nasıl katledildi? Kim yaptı? Uzaydan mı geldi biri orada bombaları patlattı. Herkesin düşünmesi lazım. Ben burada daha fazla konuşamayacağım adaletin yerine gelmesini, yerini bulmasını inanmak istiyorum. Daha doğrusu ben buradan 80 milyona sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza Allah'tan sağlık afiyet ve başarılar diliyorum. Memleketi içeriden ve dışarıdan savunmasına karşı milletimizi biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Duyarlı olmalarını istiyorum. Biraz daha sahip çıkmalarını istiyorum. Bu vatan bizimdir. Siz bu vatan toprakları yabancılara bıraksanız daha mı rahat olacaksınız. Allah aşkına en ağır bedeli ödeyen biri olarak konuşuyorum. Canım ciğerim gitmiştir. Ben böyle bedel ödemiş bir halde 'Vatan sağ olsun' diyorum. Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır Vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dedi.

"Peşkeş çekmediği için katledildi"

Yetkililerden şehit kaymakama ait cep telefonunu görüşmelerinin ortaya çıkarılmasını isteyen Safitürk, "Duruşmayı takip ederken tutuklu ve sanıkların hal ve hareketlerini izledim. Hepsi sorulan suallere yemin ederek, Allah'tan bahsediyorlar. Bence belediye çalışanları, kaymakamlık çalışanları olsun kendi inancıma göre konuşuyorum yüzde 80 hepsinin haberi vardı. Ama kim bombayı koymuş, kim patlatmış bilmiyorum. Ama ben hakime diyorum, oğlumun çocuğumun telefonunu konuştursunlar ama bunları konuşturmaya gerek yok. Çocuğumun telefonunu konuşturmaktan bu kadar aciz midir? Teknoloji uzaya çıkmış hani nerde bizim teknoloji? Bir telefonu bile daha konuşturamıyorsun. O telefon konuşsaydı çok şey söyleyecekti. Buradaki işlere de gerek yoktu. İlgililere sesleniyorum o telefonu konuşturun, o telefonu bulun. Her şey çok güzel tıpış tıpış çözülecek. Varsa suçsuz biri veya yapmayanlar da hiç boşuna içeride yatmasınlar. Ben, 'Hepsi masumdur' demiyorum. Mesela yazı işleri müdürü o var ya o hiç rahat etmeyecek bir de belediyeden birkaç kişi daha var. Ben onların ismini bilmiyorum. Ben evlat acısıyla yanıp tutuşurken neyi düşünüyorum biliyor musun? Peygamberimizin göz nuru olan torununu katledenler, onun katilleri cezaevine girmediğini ve nasıl dışarıda kaldıklarını düşünüyorum. Onlar cezaevine girmemişlerdir ama onlar cehennemlik olacaklar. Hiçbir suçu yoktu evladımın, hiçbir haberi yoktu. Vatan sevgisi ile doluydu. Devlet kaynaklarını peşkeş çekmediği için, ondan onay almadıkları, imza vermediği için benim çocuğum katledildi" diye konuştu.

"Terör örgütlerin hepsi aynı"

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, davanın sonuna kadar takipçisi olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Hakikaten cumhuriyet tarihinde ilk defa bir kaymakam şehit edildi. Burada insanlığa hizmet eden, buranın gelişmesi için katkı sunmaya çalışan bir insandı Muhammet Fatih Safitürk kardeşimiz. Bütün şehitlerimize haseten Muhammet Fatih Safitürk şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hain terör örgütü sadece PKK değil, DAEŞ DHKP-C ve FETO birilerinin maşası olarak bu memleketi bu toprakları karıştırmaya çukurlar açmaya insanlarımızı huzursuz kılmaya devam ediyorlar. Ama onların kökünü kazımak da her bir Türkiye evladının görevidir. Biz tek bir terör örgütü mensubu kalmayıncaya kadar bu memlekette uyku uyumayacağız." dedi.

"Saldırının sorumluları olayı üstlendi"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "10 Kasım 2016'da makamında hunharca katledilen Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ün katillerinin yargılandığı duruşmayı takip ettik. Tanıklardan birinin mahkemedeki ifadesine göre, PKK'nın telsiz tekmilinde bombalı saldırı örgütün Diyarbakır sorumlularınca üstlenildi. Bize göre bu katliam bir örgütün değil birden fazla örgütün işidir. Merhum kaymakamımız sağlığında birçok karanlık işlerine dur diyerek çıkar amaçlı örgütlerin ayağına basmıştı. Tanıklar bu hususta körebeyi oynamaktadırlar. Deliller tamamen toplandığında maddi gerçek ortaya çıkacaktır ve olay tüm çıplaklığı ile aydınlanacaktır" ifadelerinde bulundu.

"Koruyamadık, davasına sahip çıkacağız"

AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ise, "Bu davayı sonuna kadar izleyeceğiz takip edeceğiz. Ankara'dan gelen arkadaşlarımızla birlikte Mardin Ak Parti olarak, bütün Mardinliler olarak sorumluluk hissediyoruz bu dava hepimizin sorumluluğudur Muhammet Fatih Safitürk kardeşimizi koruyamadık ama onun davasına emanetine vasiyetine sahip çıkacağız. Asım amcamız bize vatanseverlik dersi verdi, acısına rağmen birlik beraberlik önerdi" dedi.