Safir tüm 'Duvar'ları yıkacak
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Safir tüm 'Duvar'ları yıkacak

Güçlü enerjisi, sesi ve hikayesiyle dikkat çeken Safir, yeni şarkısı "Duvar" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. 7 yaşında Sezen Aksu'yu duymasıyla şarkı söylemeye başladığını söyleyen genç şarkıcı Safir, sonrasında müzikten hiç kopamadı. Üniversitede spor eğitimi aldıktan sonra İngiltere'de özel bir müzik eğitimi de aldı.

Safir tüm 'Duvar'ları yıkacak
20.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:21

Yurtdışı eğitimi boyunca kendisiyle başbaşa ve ailesinden uzak kalan Safir, yaşadığı derin özlemle şarkılar yazdı ve kendisini keşfetmeye başladı. Türkçe Rap'in ekol isimlerinden Yener Çevik'le evli olan Safir, yeni şarkısını da eşiyle beraber kaydetti. Müziğe verdiği önemi titiz çalışmalarıyla gösteren Safir, müziğe başlamak için en doğru zamanı bekledi ve o zamanın geldiğine inanıyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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