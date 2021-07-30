Saffet Sancaklı'nın annesi Canan Sancaklı son yolculuğuna uğurlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın vefat eden annesi Canan Sancaklı'nın cenazesi Küçükköy Mezarlığı'na defnedildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın vefat eden annesi Canan Sancaklı'nın cenazesi Küçükköy Mezarlığı'na defnedildi.

Canan Sancaklı için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede Saffet Sancaklı oğlu Mert Sancaklı ile taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile Sancaklı ailesinin yakınları katıldı.

Canan Sancaklı'nın cenazesi, Küçükköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz