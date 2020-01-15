: Saffet Sancaklı: " Devlete gelip bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir...

15.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:40

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Sancaklı: "Sistemi kuralım. Bir daha da bu kulüpler devlete gelip her dakika bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir sistem kuralım diyorum"

Kaynak: AA

Haber Videosu