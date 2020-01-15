Saffet Sancaklı: " Devlete gelip bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir...
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
15.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:40
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın üçüncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Sancaklı: "Sistemi kuralım. Bir daha da bu kulüpler devlete gelip her dakika bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir sistem kuralım diyorum"
Kaynak: AA