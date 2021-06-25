Saffet Akyüz, PFD Başkanlığı'na seçildi
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Saffet Akyüz, PFD Başkanlığı'na seçildi

Saffet Akyüz, PFD Başkanlığı'na seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Profesyonel Futbolcular Derneği'nin olağan seçimli genel kurulu, İstanbul'da gerçekleşti.

Profesyonel Futbolcular Derneği'nin olağan seçimli genel kurulu, İstanbul'da gerçekleşti. Saffet Akyüz ve ekibi, üyelerin tamamının oyunu alarak 3 yıllığına başkan seçildi.

Profesyonel Futbolcular Derneği'nin 2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu, İstanbul'da yapıldı. Seçimli genel kurulda aday olan Saffet Akyüz, oy kullanmaya gelen bütün üyelerin oylarını alarak başkan seçildi. 2 dönem boyunca Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı olarak görev yapan Hakan Ünsal ve ekibi, başkanlığa seçilen Saffet Akyüz'ü tebrik etti. Türk futbolcusunun her türlü sorununda yanında olmayı amaç edinen Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin Başkan ve Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Saffet Akyüz

Yönetim Kurulu: Altan Aksoy, Emrah Eren, Erhan Küçük, Can Cumhur Bozacı, Yasin Sülün, Erkan Yetişmiş

Yedek Liste: Serhat Akyüz, Okan Özke, Hasan Yiğit, İskender Alın, Yunus Emre Genç, Mustafa Cevret

Denetleme Kurulu: Gökhan Caba, Mithat Yavaş, Ceyhun Müderrisoğlu

Yedek Liste: Mustafa Sarp, Sinan Közen, Ahmet Uzun

(İHA)

Saffet Akyüz, PFD Başkanlığı'na seçildi
Saffet Akyüz, PFD Başkanlığı'na seçildi
Saffet Akyüz, PFD Başkanlığı'na seçildi
Saffet Akyüz, PFD Başkanlığı'na seçildi
Saffet Akyüz, PFD Başkanlığı'na seçildi
Saffet Akyüz, PFD Başkanlığı'na seçildi
Saffet Akyüz, PFD Başkanlığı'na seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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