- Saffet Akyüz: "Bizim için güzel bir galibiyet oldu"- İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz: - "Uzun süredir böyle farklı kazanmamıştık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Saffet Akyüz: "Bizim için güzel bir galibiyet oldu"- İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz: - "Uzun süredir böyle farklı kazanmamıştık"

İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ - Haberler | Spor

- Saffet Akyüz: "Bizim için güzel bir galibiyet oldu" İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz: "Uzun süredir böyle farklı kazanmamıştık" Menemenspor'u sahasında 4-0 mağlup eden İstanbulspor'da Teknik Direktör Saffet Akyüz maçın ardından konuştu.

- Saffet Akyüz: "Bizim için güzel bir galibiyet oldu"

İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz:

"Uzun süredir böyle farklı kazanmamıştık"

İSTANBUL - Menemenspor'u sahasında 4-0 mağlup eden İstanbulspor'da Teknik Direktör Saffet Akyüz maçın ardından konuştu. Uzun süredir böyle farklı kazanmadıklarını söyleyen Akyüz, "Bizim için güzel bir galibiyet oldu" dedi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Menemenspor'u konuk eden İstanbulspor sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Saffet Akyüz maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında her iki takımın da temkinli oynadığını belirterek sözlerine başlayan Akyüz, "Sonuçta güzel bir gol bulduk. Akabinde ikinci yarıda daha baskılı oynadık, daha coşkulu oynadık. Gollerin hepsi birbirinden güzeldi. Güzel bir galibiyet oldu. Uzun süredir böyle farklı bir galibiyet de almamıştık. Rakip takımı tebrik ederim mücadelesinden dolayı. Bana göre güzel bir maçtı. Kazandığımız için belki bana öyle geliyor. Rakibimizi de tebrik ederim. Güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

- Saffet Akyüz: 'Bizim için güzel bir galibiyet oldu'- İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz: - 'Uzun süredir böyle farklı kazanmamıştık'
- Saffet Akyüz: 'Bizim için güzel bir galibiyet oldu'- İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz: - 'Uzun süredir böyle farklı kazanmamıştık'
- Saffet Akyüz: 'Bizim için güzel bir galibiyet oldu'- İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz: - 'Uzun süredir böyle farklı kazanmamıştık'
- Saffet Akyüz: 'Bizim için güzel bir galibiyet oldu'- İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz: - 'Uzun süredir böyle farklı kazanmamıştık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Saffet Akyüz: "Bizim için güzel bir galibiyet oldu"- İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz: - "Uzun süredir böyle farklı kazanmamıştık" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 22:53:01. #1.14#

title