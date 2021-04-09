Saffet Akbaş: "Hedefimiz ilk ikiyi yakalamak"
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Saffet Akbaş: "Hedefimiz ilk ikiyi yakalamak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Saffet Akbaş: 'Hedefimiz ilk ikiyi yakalamak'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İki takım oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Hedefimiz ilk ikiyi yakalamak, başarabilirsek bunu. Olmazsa play-off'tan kopmamak" dedi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İki takım oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Hedefimiz ilk ikiyi yakalamak, başarabilirsek bunu. Olmazsa play-off'tan kopmamak" dedi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, "Maçın ilk yarısı çok iyi geçtiği diyemem. Bizim ve Tuzlaspor açısından. Tuzlaspor 36. dakikada bir gol buldu. Hocamız devre arasında oyuncularla görüştü. Eski oyun sistemine döndük diyebilirim. Sonuçta erken bir gol bulduk. Coşkulu oynadık. İkinciyi bulduk. Şubat ayından beri galibiyetimiz yok. Galibiyeti korumak için oyuncular psikolojik olarak geri çekildi. Tuzlaspor son 10 dakika baskılı gözüktü. Pozisyon vermemeye çalıştık. Maçı böyle bitirdik. İki takım oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Hedefimiz ilk ikiyi yakalamak, başarabilirsek bunu. Olmazsa play-off'tan kopmamak. Bütün amacımız bu. İnşallah sene sonunda bunu başarmış oluruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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