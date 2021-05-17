Saffet Akbaş: "Cumartesi günü yüzü gülen taraf biz olacağız"
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Saffet Akbaş: "Cumartesi günü yüzü gülen taraf biz olacağız"

Saffet Akbaş: 'Cumartesi günü yüzü gülen taraf biz olacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde deplasmanda Altay'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada deplasmanda attıkları 2 golü rövanş maçında lehlerine çevirmek için çalışacaklarını kaydederek, "Cumartesi günü yüzü gülen taraf biz olacağız" dedi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde deplasmanda Altay'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada deplasmanda attıkları 2 golü rövanş maçında lehlerine çevirmek için çalışacaklarını kaydederek, "Cumartesi günü yüzü gülen taraf biz olacağız" dedi.

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş mücadeleyi değerlendirdi.

Saffet Akbaş, iki tane denk takımın mücadelesi olduğunu söyleyerek, Deplasmanda oynadık 3-2 yenildik ama 2 gol attık. Önümüzdeki hafta cumartesi günü rövanş maçını oynayacağız. Attığımız 2 golü lehimize çevirmeye çalışacağız. Bize göre bir avantaj oldu bu. Altay takımı centilmence mücadele etti bizim gibi. Atmosferi yüksek bir maçtı. Her iki takım oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederim. Çok iyi mücadele etti iki takım da. Cumartesi günü bu iki takımdan bir tanesi final oynayacak. Biraz iddialı konuşacağım ama cumartesi günü yüzü gülen taraf biz olacağız. Mutlu taraf olacağımıza inanıyorum, cumartesi günü göreceğiz hep beraber" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti
TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti
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Saffet Akbaş: "Cumartesi günü yüzü gülen taraf biz olacağız" - Haberler Spor
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