Saffet Akbaş: "Bu maçı kazanmak istiyorduk"
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Saffet Akbaş: "Bu maçı kazanmak istiyorduk"

Saffet Akbaş: 'Bu maçı kazanmak istiyorduk'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, Boluspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ortada geçen bir maçtı.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, Boluspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ortada geçen bir maçtı. 10 dakika içinde 2 tane gol oldu. Genelde orta saha mücadelesi olarak geçti" dedi.

TFF 1 Lig'in 33. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, "İyi bir hava diye başladı ama oyuncular ilk 10 dakikadan sonra sıcaklığı hissetmeye başladı. Bu maçı kazanmak istiyorduk. Grubumuzda sadece biz berabere kaldı diğer maçlar galibiyetle tamamlandı. Önümüzdeki hafta son maçımızı oynayacağız. Ortada geçen bir maçtı. Her iki takım oyuncuları da tebrik ederim. 10 dakika içinde 2 tane gol oldu. Genelde orta saha mücadelesi olarak geçti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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