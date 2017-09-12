Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Safet Susic, "Zor bir maç olacak, kazanırız diye bir şey söyleyemem ama elimizden gelen mücadeleyi yapacağız" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynadığı Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden ve yeni sezonda ilk galibiyetini elde eden Aytemiz Alanyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. İki günlük izinin ardından haftanın ilk idmanını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapan turuncu-yeşilli takım ısınma koşuyla başladı. Pas ve yön değiştirme çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmasıyla sona erdi. Sakat bulunan Isaac Sackey idmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Welinton ve Gassama ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konyaspor galibiyetinin kendisini mutlu ettiğini fakat önlerinde zor bir maçın olduğunu söyleyen Susic,"Konya'da hem kazandığımız hem de gol yemediğimiz için çok mutluyum. Bu bizim için çok önemli. Bu hafta büyük bir takıma karşı oynayacağız" dedi.



"KAZANIRIZ DİYE BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"



Sezona kötü başlayan büyük bir takımla karşılaşacaklarını aktaran Susic, "Onlar için en önemli hedef gelip bizi burada yenmek. Şu anda hesapta olmayan sakat oyuncularımız var. Onlar bizim için çok önemli. Geçen sene 2-0 önde götürdüğümüz maçı 3-2 kaybettik. Zor bir maç olacak, kazanırız diye bir şey söyleyemem ama elimizden gelen mücadeleyi yapacağız" diye konuştu.



"İZLEYİCİLER İÇİN ZEVKLİ BİR MAÇ OLACAK"



Fenerbahçe maçında açık futbol oynayacaklarını belirten Susic, "Biz yine aynı zihniyet ve aynı düşünceyle oynayacağız. 3 forvet oyuncusuyla açık futbol oynayacağız. Çok pozisyonlu çok gollü ve heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. İzleyiciler için zevkli bir maç olacak" şeklinde konuştu.



(Erdal Anak / İHA)