Safet Susic: 3 Forvet Oyuncusuyla Açık Futbol Oynayacağız

– AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, bu hafta konuk edecekleri Fenerbahçe maçıyla ilgili, "3 forvet oyuncusuyla açık futbol oynayacağız. Çok pozisyonlu çok gollü ve heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. İzleyiciler için zevkli bir maç olacaktır" dedi.



Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklara başladı. Saat 19.00'da Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düz koşuyla başlayan idman yön değiştirme ve pas çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmanda sakatlığı devam eden Welinton ve kas ağrıları bulunan Gassama takımdan ayrı düz koşu yaptı.



Antrenman sonrasında haftayı ve çalışmaları değerlendiren Teknik Direktör Safet Susic, Konyaspor galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Önlerinde zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten Susic, "Konya'da hem kazandığımız hem de gol yemediğimiz için çok mutluyum. Bu bizim için çok önemli. Bu hafta güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Sezona kötü başlayan büyük bir takımla oynayacağız. Onlar burada mutlaka kazanmak isteyecek. Şu anda hesaplamadığımız sakat oyuncularımız var. Onlar bizim için çok önemli" dedi.



SUSİC KARTLARI AÇIK OYNAYACAK



Geçen sezondan örnek veren Safet Susic, "Geçen sene Fenerbahçe'ye 2-0 önde götürdüğümüz maçı 3-2 kaybettik. Zor bir maç olacak, kazanırız diye bir şey söyleyemem ama elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Rakibimize karşı açık futbol oynayacağız. Biz yine aynı zihniyet ve aynı düşünceyle oynayacağız. 3 forvet oyuncusuyla açık futbol oynayacağız. Çok pozisyonlu çok gollü ve heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. İzleyiciler için zevkli bir maç olacaktır" diye konuştu.



- Antalya