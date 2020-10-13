Safer ayının son çarşamba gecesi ne zaman? Safer ayının son çarşamba günü hangi gün oluyor? Ne zaman?

13 Ekim'i 14 Ekim'e bağlayan gece Safer ayının son çarşamba gecesidir. Alimlere göre akşam namazından sonra bir senelik belalardan korunmak için okunacak dualar vardır. Peki Safer ayının son çarşamba gecesi ne zamandır? Son çarşamba günü hangi gündür?