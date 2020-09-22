Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi, günü ne zaman? Safer ayının ilk çarşambası 23 Eylül 2020 mi? İlk gecesi bugün mü? Safer ayının ilk ve son çarşamba günleri çok merak ediliyor. Belaların birinci kat semaya indiği ay olarak kabul edilen Safer ayında özellikle ilk ve son çarşamba geceleri, gündüzleri çok ibadet ve dua yapmak tavsiye edilmiştir.

Vatandaşlar Safer ayının ilk ve son çarşamba günü ne zaman araştırıyor. Bugün yani 22 Eylül Salı akşam namazından sonra Safer ayının ilk çarşamba gecesine idrak edilecektir. Peki ilk ve son çarşamba günü ne zaman hangi günlere denk geliyor?

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GÜNÜ VE GECESİ NE ZAMAN?

Safer ayının ilk çarşamba günü 23 Eylül 2020 Çarşamba günüdür. Safer ayının ilk çarşamba gecesi ise bu gecedir. Yani 22 Eylül Salı'yı, 23 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece Safer ayının ilk çarşamba gecesi olmaktadır. Bu gecede ibadet ve dua yapmak çok faziletlidir.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ VE GECESİ NE ZAMAN?

Safer ayının son çarşamba günü 14 Ekim 2020 Çarşamba günüdür. Safer ayının son çarşamba gecesi ise 13 Ekim Salı gecesidir. Yani 13 Ekim Salıyı, 14 Ekim Çarşambaya bağlayan gece Safer ayının son çarşamba gecesi olmaktadır. Bu gecede ibadet ve dua yapmak çok faziletlidir.

SAFER AYI TAKVİMİ 2020

Safer ayı 1. günü : 18 Eylül 2020 Cuma

Safer ayı 2. günü : 19 Eylül 2020 Cumartesi

Safer ayı 3. günü : 20 Eylül 2020 Pazar

Safer ayı 4. günü : 21 Eylül 2020 Pazartesi

Safer ayı 5. günü : 22 Eylül 2020 Salı

Safer ayı 6. günü : 23 Eylül 2020 Çarşamba

Safer ayı 7. günü : 24 Eylül 2020 Perşembe

Safer ayı 8. günü : 25 Eylül 2020 Cuma

Safer ayı 9. günü : 26 Eylül 2020 Cumartesi

Safer ayı 10. günü : 27 Eylül 2020 Pazar

Safer ayı 11. günü : 28 Eylül 2020 Pazartesi

Safer ayı 12. günü : 29 Eylül 2020 Salı

Safer ayı 13. günü : 30 Eylül 2020 Çarşamba

Safer ayı 14. günü : 1 Ekim 2020 Perşembe

Safer ayı 15. günü : 2 Ekim 2020 Cuma

Safer ayı 16. günü : 3 Ekim 2020 Cumartesi

Safer ayı 17. günü : 4 Ekim 2020 Pazar

Safer ayı 18. günü : 5 Ekim 2020 Pazartesi

Safer ayı 19. günü : 6 Ekim 2020 Salı

Safer ayı 20. günü : 7 Ekim 2020 Çarşamba

Safer ayı 21. günü : 8 Ekim 2020 Perşembe

Safer ayı 22. günü : 9 Ekim 2020 Cuma

Safer ayı 23. günü : 10 Ekim 2020 Cumartesi

Safer ayı 24. günü : 11 Ekim 2020 Pazar

Safer ayı 25. günü : 12 Ekim 2020 Pazartesi

Safer ayı 26. günü : 13 Ekim 2020 Salı

Safer ayı 27. günü : 14 Ekim 2020 Çarşamba

Safer ayı 28. günü : 15 Ekim 2020 Perşembe

Safer ayı 29. günü : 16 Ekim 2020 Cuma

Safer ayı 30. günü : 17 Ekim 2020 Cumartesi

Safer ayı

SAFER AYININ UĞURSUZ VE MUSİBET AYI OLDUĞU SÖYLENTİSİ DOĞRU MUDUR? BU AYA ÖZEL İBADET VEYA DUA VAR MI? (DİYANET)

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Kaynak: Haberler.com