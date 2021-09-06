Safer ayı ne zaman? 2021 Safer ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Safer ayı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Safer ayı, Hicri takvime göre Muharrem ayından hemen sonra gelen aydır. Safer ayı önemi nedir merak ediliyor. Safer ayı ne zaman başlayacak merak edilen konular arasında yer alıyor. Şuanda Hicri Muharrem ayı içerisindeyiz. Yakın zamanda Safer ayına geçmiş olacağız. Peki, Safer ayı ne zaman? 2021 Safer ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Safer ayının son çarşambası ne zaman? İşte bilgiler...

Hicri mübarek Muharrem ayından sonra mübarek Safer ayı gelmektedir. Safer ayında alimler birçok ibadetin ve duanın yapılmasını tavsiye etmiştlerdir. Peki, Safer ayı ne zaman? 2021 Safer ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Safer ayının son günü hangi gündür? Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihleri ne zamandır? 2021 Safer ayı hangi gün başlıyor?

SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19). Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 yılında Safer ayı 8 Eylül Çarşamba tarihinde başlayacaktır. Yani Safer ayının 1. günü 8 Eylül 2021 tarihidir.

2021 Safer ayı başlangıç tarihi : 8 Eylül Çarşamba 2021

8 Eylül Çarşamba 2021 2021 Safer ayı bitiş tarihi : 6 Ekim Çarşamba (7 Ekim Perşembe 1 Rebiülevvel'dir.)

Safer ayı ilk günü: 8 Eylül 2021

Safer ayı son günü: 6 Ekim 2021