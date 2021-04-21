SafeMoon Coin nedir? SafeMoon Binance'ta var mı? SafeMoon hangi borsada var?

SafeMoon Coin nedir? SafeMoon Binance'ta var mı? SafeMoon hangi borsada var? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Bilindiği üzere her geçen gün kripto para piyasasında çeşitlilik artıyor. Bunlardan biri de SafeMoon coin oldu. Yüksek artış rakamlarıyla kripto para piyasasında hızla popüler olan SafeMoon coin, bir DeFi platformu olarak biliniyor. Bu Token, 8 Mart 2021'de piyasaya sürüldü. Peki, SafeMoon Coin SAFEMOON nedir, nasıl alınır?

SafeMoon bugünkü fiyatı ₺0,000086 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.387.897.151 TRY. SafeMoon son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2428, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

SafeMoon ile şu anda işlem yapılan en büyük borsalar WhiteBIT, PancakeSwap, ve BitMart. Listeleme yapan diğer borsaları kripto borsaları sayfamızda bulabilirsiniz.

SafeMoon (SAFEMOON) Nedir?

SafeMoon, merkezi olmayan bir finans (DeFi) belirtecidir. SafeMoon web sitesine göre, SafeMoon'un her işlem sırasında yer alan üç işlevi vardır: Yansıma, LP Edinme ve Yakma.

SafeMoon protokolü, RFI belirteçlerinin ve otomatik likidite oluşturma protokolünün bir kombinasyonudur. Bir makaleye göre SafeMoon, değiştirilebilir olmayan bir token ( NFT ) değişimi, yardım projeleri ve kripto eğitim uygulamaları geliştirmeyi planlıyor .

SafeMoon 8 Mart 2021'de kullanıma sunuldu.

SafeMoon'un Kurucuları Kimlerdir?

John Karony

SafeMoon'u Benzersiz Yapan Nedir?

SafeMoon teknik raporu , ortaya çıkan DeFi endüstrisindeki büyük bir sorunun, alana yeni gelenler için kolay erişime sahip olmayan yüksek APY LP çiftliklerinin varlığı olduğunu belirtiyor.

SafeMoon ile, jetonlar satılırken jeton üzerindeki herhangi bir baskıyı kaldırmak için statik ödüller fikrini (ödülü işlem gören jetonun hacmine bağlı hale getirmeyi) amaçlamaktadırlar. Ayrıca, beyaz kağıt, "yansıtma mekanizmasının" SafeMoon sahiplerinin tokenlerini veya HODL'yi daha uzun süre tutmaları için teşvik sağladığını belirtiyor. SafeMoon'un Otomatik LP'si ayrıca jeton sahipleri için bir fiyat tabanı/ tampon sağlayarak protokole istikrar katar. SafeMoon'un manuel yazma stratejisi, teknik incelemelerine göre SafeMoon token sahiplerine uzun vadede yardımcı olur.

Dolaşımda Kaç SafeMoon (SAFEMOON) Parası Var?

SafeMoon teknik raporu şunları açıklıyor: 223.000.000.000.000 yanmış geliştirme jetonu ve 777.000.000.000.000 adil başlatma arzıyla toplam 1.000.000.000.000.000 arz,

White Paper'a göre SafeMoon protokolü şu şekilde çalışır: her ticarette, işlem yarı yarıya kesilen% 10'luk bir ücret ile vergilendirilir. Ücretin% 5'i o sırada tüm token sahiplerine yeniden dağıtılırken, diğer% 5'i tekrar ikiye bölünür,% 50'si sözleşme ile BNB'ye satılır ve kalan% 50 otomatik olarak yukarıda belirtilen BNB ile eşleştirilir. ve PancakeSwap'e likidite çifti olarak eklendi.

SafeMoon Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

SafeMoon teknik raporu, protokolünün güvenliği için aşağıdaki plana sahiptir: geliştirici, Dev Wallet'taki tüm tokenları lansmandan önce yaktı, DxSale'de adil bir lansman yapıldı, LP, DxLocker'da dört yıl boyunca kilitlendi ve bir LP oluşturuldu her takas ile ve PancakeSwap'e kilitlendi.

SafeMoon'u (SAFEMOON) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Nisan 2021 itibariyle, SafeMoon'u PancakeSwap ve BitMart üzerinden satın alabilirsiniz.