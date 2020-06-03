Safari Çeviri Özelliği ile Güncellenecek! İşte Detaylar Apple önümüzdeki süreçlerde iOS 14 ile ilgili bazı ön detayları bizlerle paylaşmaya hazırlanıyorken yeni sızıntılar Safari üzerinde pek çok kullanıcının beklediği bir özelliğin kullanıma sunulacağını işaret ediyor.

Apple önümüzdeki süreçlerde iOS 14 ile ilgili bazı ön detayları bizlerle paylaşmaya hazırlanıyorken yeni sızıntılar Safari üzerinde pek çok kullanıcının beklediği bir özelliğin kullanıma sunulacağını işaret ediyor. Söz konusu sızıntılara göre Safari çeviri özelliği ile karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. İşte detaylar!

Safari Çeviri Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

9TO5Mac tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte kullanıcılar Safari üzerinde yerleşik çeviri özelliğine kavuşmuş olacak. Bu, temelde Google Chrome'da yer alan çeviri özelliği ile oldukça benzer şekilde çalışıyor ve gezindiğiniz site yabancı dilde ise bunu yerel dile çeviriyor.

Apple 22 Haziran tarihinde WWDC 2020 etkinliğini çevrim içi olarak gerçekleştirecek ve bu süreçte şirketin yeni işletim sistemi sürümlerine dair bazı yenilikleri görmeyi bekliyoruz. Yine de bu özelliğin son yapı ile duyurulabileceğini ya da hiç kullanıma sunulmayabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var.

Peki siz bu sızıntı hakkında ne düşünüyorsunuz? Safari'de yerleşik çeviri özelliğine ihtiyaç duyuyor musunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.