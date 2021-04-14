Şafak vakti derneğe kumar baskını
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Şafak vakti derneğe kumar baskını

İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Şafak vakti derneğe kumar baskını Dernekte kumar oynayan 23 kişiye para cezası kesildi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince sabahın ilk ışıklarında bir derneğe yapılan baskında kumar oynarken yakalan 23 kişiye para cezası kesildi.

Şafak vakti derneğe kumar baskını

Dernekte kumar oynayan 23 kişiye para cezası kesildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince sabahın ilk ışıklarında bir derneğe yapılan baskında kumar oynarken yakalan 23 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Darıca'da bir dernekte masa oyunları ve kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Sabah 05.00 sıralarında polis ekiplerince düzenlenen baskında dernek içinde 23 şahıs, kumar oynarken yakalandı. Pandemi kurallarını yok sayan 23 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden para cezası kesildi.

Şafak vakti derneğe kumar baskını
Şafak vakti derneğe kumar baskını
Şafak vakti derneğe kumar baskını
Şafak vakti derneğe kumar baskını
Şafak vakti derneğe kumar baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK

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