20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi
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20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi

13.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:51

Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 67 av tüfeği, 6 uzi silahın yanı sıra 20 bin bıçak, muşta, kılıç ve kamanın ele geçirilmesi dikkat çekti.

Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 67 av tüfeği, 6 uzi silahın yanı sıra 20 bin bıçak, muşta, kılıç ve kamanın ele geçirilmesi dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Adana'dan Türkiye geneline silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan bir şebekenin olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şebekeyi 6 ay önce teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sonucunda zanlıların 10 kişi olduğu, tabanca, av tüfeği ve kapsam dışı bıçak kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Zanlıların yakalanması için bu sabah şafak vakti Adana merkezli İstanbul ve Gaziantep'te operasyon başlatıldı. Özel harekatın da aralarında bulunduğu 500 polisle 30 adrese yapılan baskınlarda 9 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 uzi silah, 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 67 av tüfeği ve 20 bin muşta, bıçak, kama ve kılıç ele geçirildi. Zanlılardan ele geçen tabanca, tüfek, kama, kılıç, muşta ve bıçaklar sergilendi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi
20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi
20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi
20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi
20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi
20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi
20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi
20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi
20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi
20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi
20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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