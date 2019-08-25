25.08.2019 16:01

Şafak vakti harekete geçip buz gibi sudan geçmek için yarıştılar

750 yıllık koyun yıkama ve boyama geleneği çobanlara zor anlar yaşattı

Soğuğa rağmen çobanlar koyunlarıyla birlikte suya girdi

BURDUR - Burdur'un Bayramlar köyünde düzenlenen koyun yıkama şenlikleri, ilginç görüntülere sahne oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki sürü sahipleri, çobanlarıyla birlikte koyunlarını, şenlik alanında oluşturulan suni göletten geçirmeye çalıştı. Yaklaşık 75 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğinde olan gölete girmek istemeyen koyunlar zaman zaman sahipleri tarafından tartaklanırken, soğuk havaya rağmen gölete giren çobanlar da zor anlar yaşadı.

Burdur'da 750 yıllık koyun yıkama ve boyama geleneği devam ediyor. Böğet Şenliği olarak adlandırılan koyun yıkama ve boyama şenliğinde koyun sürülerinin çobanları eşliğinde soğuk sudan geçişi renkli görüntülere sahne oldu.

Geçmişi Orta Asya'ya kadar uzanan, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında da devam ettirilen geleneğe katılacak koyunlar, Beydağları'ndaki bir tür taştan elde edilen kırmızı renkli boyayla boyandı. Koyunların ıslıklar eşliğinde sudan geçme yarışması için çobanlar tüm hazırlıklarını yaptı ve şafak vakti koyun sürülerinin sudan geçirilmesi yarışı yapıldı.

Soğuğa rağmen suya girdiler

Şenliklerde toplam 13 çoban ve sürüsü yarıştı. Vatandaşlar, koyunların yıkanmasını izlemek için geceden yünüm alanına geldi. Koyun sürüsü, başlarında çoban ve lider koyunlar olmak üzere şafak vakti böğet (havuz) alanında bir tepenin ardına yerleştirildi. Hakem heyetinin belirlediği sıraya göre, başlarında çoban olan sürü ile kırmızıya boyanan 'elcik' (lider) adı verilen koyun, çobanı takip ederek dereden en iyi şekilde geçmeye çalıştı. Soğuğa rağmen çobanlar koyunlarıyla birlikte suya girdi. Sürülerin geçişi sırasında görevliler de koyunların geçişini sağladı. Jüri üyeleri yarışmaya katılan bütün yarışmacılara ödül verdi.

Kaynak: İHA