Şafak Vakti filmi Sivas'ta izleyiciyle buluştu

Sivas Belediyesi, "Şafak Vakti" filmini ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturdu.

Sivas Belediyesi, "Şafak Vakti" filmini ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturdu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gösterime giren Şafak Vakti, Sivas Belediyesi tarafından şehirdeki sinema salonlarında ücretsiz olarak izleyicilere sunuldu. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, filmin ilk gösterimini şehit aileleri ile izledi.

15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak için gençler ve şehit aileleriyle filmi izleyemeye geldiklerini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u sizlere daha iyi anlatabilmek adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız o gün yaşananları beyaz perdeye taşıdı. Biz de sizlerle bu filmi ilk kez izleyeceğiz. O gün yaşananları unutmak mümkün değil. Milletimizin hain darbe girişimine karşı verdiği mücadeleyi unutmak mümkün değil. Akıncı Üssü'nden uçakların kalkmasını engellemek için şehit olan Ali Nar'ı, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekatçılarımızı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne giden ve darbecilerin saldırısıyla eşinin gözleri önünde şehit düşen Cuma Dağ'ı, Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ü, 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım ve Abdullah Tayyip Olçok'u, Ömer Halisdemir'i, sevdikleriyle vedalaşamadan evlerinden çıkan bedenlerini, tanka, uçaklara, mermilere siper eden yüce Türk milletini unutmayacağız, unutturmayacağız."

Bilgin, "15 Temmuz'da bu milletin bayrağına, bu milletin kutsalına ve bu millete karşı yapılan hainliği, alçaklığı ve onu bertaraf eden, ortadan kaldıran kahraman milletimizi görmek adına güzel bir film yapılmış." ifadelerini kullandı.

Filmi izlemeye gelenler ise Bilgin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya