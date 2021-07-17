Şafak Vakti filmi Sivas'ta izleyiciyle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şafak Vakti filmi Sivas'ta izleyiciyle buluştu

Şafak Vakti filmi Sivas'ta izleyiciyle buluştu
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Belediyesi, "Şafak Vakti" filmini ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturdu.

Sivas Belediyesi, "Şafak Vakti" filmini ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturdu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gösterime giren Şafak Vakti, Sivas Belediyesi tarafından şehirdeki sinema salonlarında ücretsiz olarak izleyicilere sunuldu. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, filmin ilk gösterimini şehit aileleri ile izledi.

15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak için gençler ve şehit aileleriyle filmi izleyemeye geldiklerini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u sizlere daha iyi anlatabilmek adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız o gün yaşananları beyaz perdeye taşıdı. Biz de sizlerle bu filmi ilk kez izleyeceğiz. O gün yaşananları unutmak mümkün değil. Milletimizin hain darbe girişimine karşı verdiği mücadeleyi unutmak mümkün değil. Akıncı Üssü'nden uçakların kalkmasını engellemek için şehit olan Ali Nar'ı, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekatçılarımızı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne giden ve darbecilerin saldırısıyla eşinin gözleri önünde şehit düşen Cuma Dağ'ı, Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ü, 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım ve Abdullah Tayyip Olçok'u, Ömer Halisdemir'i, sevdikleriyle vedalaşamadan evlerinden çıkan bedenlerini, tanka, uçaklara, mermilere siper eden yüce Türk milletini unutmayacağız, unutturmayacağız."

Bilgin, "15 Temmuz'da bu milletin bayrağına, bu milletin kutsalına ve bu millete karşı yapılan hainliği, alçaklığı ve onu bertaraf eden, ortadan kaldıran kahraman milletimizi görmek adına güzel bir film yapılmış." ifadelerini kullandı.

Filmi izlemeye gelenler ise Bilgin'e teşekkür etti.

Şafak Vakti filmi Sivas'ta izleyiciyle buluştu
Şafak Vakti filmi Sivas'ta izleyiciyle buluştu
Şafak Vakti filmi Sivas'ta izleyiciyle buluştu
Şafak Vakti filmi Sivas'ta izleyiciyle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Erdoğan: '(15 Temmuz Demokrasi Müzesi) Dünyaya çok güzel mesajlar verecek, içeriği itibarıyla insanı duygulandıran, yeri geldiğinde gözyaşlarına...
Erdoğan: "(15 Temmuz Demokrasi Müzesi) Dünyaya çok güzel mesajlar verecek, içeriği itibarıyla insanı duygulandıran, yeri geldiğinde gözyaşlarına...
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden aynı anda sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden aynı anda sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Şenol Güneş Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şafak Vakti filmi Sivas'ta izleyiciyle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:46:33. #1.16#

title