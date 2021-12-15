Şafak Topçu - Yeterlik Sözlü Sınavı

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı öğrencisi Şafak Topçu'nun yeterlilik sözlü sınavı, 28. 12. 2021 Salı günü saat 16: 00'da gerçekleşecektir.

Sınav aşağıdaki bağlantıdan çevrimiçi izlenebilir.

Tez Konusu: : Narrative in Space

Danışman Adı: Dr. Öğr. Üyesi Metin Çavuş

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