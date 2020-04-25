Şafak Sezer'in evindeki o detay dikkat çekti Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır evinde oturan oyuncu Şafak Sezer, çocuklarıyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

Snob Magazin'in haberine göre; Fotoğrafın arka kısmında bulunan bir detay dikkat çekti. Sezer'in çocuklarıyla birlikte paylaştığı pozun arka kısmında bulunan masaj koltuğu takipçilerinin dikkatlerinden kaçmadı. Şafak Sezer'in yoğun çalıştığı günlerde, evine geldikten sonra masaj koltuğunda dakikalarca oturup rahatladığı öğrenildi.& ; Kaynak: Snob Magazin