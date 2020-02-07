Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
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Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında

Ünlü komedyen Şafak Sezer, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

07.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:41
Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında

Azeri bir dostu ile alışveriş turuna çıkan Sezer, muhabirlerin objektiflerine poz verdikten sonra ayaküstü soruları yanıtladı. Hayatının yolunda gittiğini dile getiren başarılı komedyen, yeni bir tiyatro oyunu hazırladığını söyledi. "Büyük sürpriz yakında, tam olarak açıklamayayım ama tek kişilik bir oyun hazırlıyorum, şimdide onun provasından geliyoruz. Güzel bir proje olacak." dedi.

Daha fazla detay vermekten kaçınan , gazetecilere kolay gelsin dedikten sonra Azeri dostu ile alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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