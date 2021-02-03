Şafak Sezer açıkladı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Her zaman olduğu gibi eğlenceli halleri ile etrafındaki güldüren başarılı oyuncu, aracından iner inmez vale çalışanlarıyla da eğlenceli ve komik bir sohbete başlaması da dikkatlerden kaçmadı.

'SİNEMA FİLMİ İÇİN KOLLARI SIVADIM'

Pandemi sürecini en verimli şekilde geçirmeye gayret ettiğini söyleyen Sezer, "Şu sıralar yeni ve güzel şeyler yazıyorum. Yeni bir sinema filmi için kalemi elime aldım ve yazmaya başladım. Bakalım şu an çok yeni ama ilerleyen zamanlarda şekillenecektir" açıklamasında bulundu.





Kaynak: Snob Magazin