Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
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Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

24.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:36

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Aralık'ta Vakıf Mahallesi'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Akyazı ilçesinde 20 Aralık'ta 150 jandarma personelinin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 kilo 20 gram uyuşturucu, 18 uyarıcı hap, 2 bilgisayar, 2 tablet, 33 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 66 bin 595 lira ele geçirilmişti.

Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Çalışkan

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