ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA görüntü yeniden - Haberler
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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA görüntü yeniden

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEŞİKTAŞ'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırı sırasında restoranın arka kapısı önündeki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırı sırasında restoranın arka kapısı önündeki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de balık restoranında dün silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Şoförünün de yaralandığı saldırı anında restoranın önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapı önünde 3 kişinin beklediği görülüyor. Silahın defalarca ateşlenmesiyle birlikte bu kişilerin uzaklaşması dikkat çekiyor

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA görüntü yeniden

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA görüntü yeniden

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI SIRASINDA RESTORAN KAPISI ÖNÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA görüntü yeniden

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Saldırı, Güncel, Haber

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