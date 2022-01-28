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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Magazin
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar kamerada

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırı sırasında restoranın arka kapısı önündeki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Bakırköy'de balık restoranında dün silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Şoförünün de yaralandığı saldırı anında restoranın önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapı önünde 3 kişinin beklediği görülüyor. Silahın defalarca ateşlenmesiyle birlikte bu kişilerin uzaklaşması dikkat çekiyor

Demirören Haber Ajansı - Magazin

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