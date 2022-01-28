Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anında restoran önünde yaşananlar kamerada
- Güncelleme:
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anında restoran önünde yaşananlar kamerada Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırıda restoranın kapısında yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anında restoran önünde yaşananlar kamerada
İSTANBUL - Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırıda restoranın kapısında yaşanan hareketlilik kameralara yansıdı.
Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında dün silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Saldırı anından restoranın kapısında yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapı önünde bekleyen 3 kişi, silahlı saldıyla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor.