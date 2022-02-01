Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre SUNUCU Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
SUNUCU Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor. Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor. Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor.