Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi kim? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken bugün evlendi. Haber sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi merak ediliyor. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi kim? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?