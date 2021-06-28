Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi kim? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi kim? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi kim? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken bugün evlendi. Haber sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi merak ediliyor. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi kim? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ece Erken ile sürpriz şekilde dünya evine giren Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi kim? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütüyor. Fikret Orman döneminde yaklaşık bir yıl Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ESKİ EŞİ KİM?

Benan Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıllık evliliklerini kısa süre önce noktalayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıdır. Magazin programlarının başarılı sunucusu Ece Erken ile birlikteliği bulunuyor.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi kim? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? - Haberler
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