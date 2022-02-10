Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari şüpheli Seccad Yeşil, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi - Haberler
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari şüpheli Seccad Yeşil, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari şüpheli Seccad Yeşil, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan firari şüpheli Seccad Y. tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BURSA (İHA) - Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan firari şüpheli Seccad Y. tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı - Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Sulh Ceza Hakimliği, Koronavirüs, Bursa, 3. Sayfa, Magazin, Haberler

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