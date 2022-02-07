ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 17 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Haberler
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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 17 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan 17 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan 17 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karıştığı belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 17 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 17 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 17 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Saldırı, Ocak, Güncel, Haber

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