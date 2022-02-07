Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 17 kişi sağlık kontrolünden geçirildi - Haberler
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 17 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 17 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan 17 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan 17 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karıştığı belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.


Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 17 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 17 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 17 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 17 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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